Два ромба имеют равные острые углы. Докажите что эти ромбы подобны
Геометрия
Два ромба имеют равные острые углы. Докажите что эти ромбы подобны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ризнак подобия плоских фигур В двух подобных фигурах любые соответственные углы равны по условию острые углы равны
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