Сочинение-рассуждение на тему ''Какие мы, граждане 21 века''

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Напишите сочинение-миниатюра на тему «Какие мы граждане 21 века» ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ВАС!! СПАСИБО)Для человека мысль-венец всего живого. А чистота души есть бытия основа. По этим признакам находим человека: Всех тварей на земле превыше он от века. А если он живёт, не мысля и не веря, То человек не отличается от зверя Анвари Как известно, у каждой эпохи свои герои. Вспомним, в советские годы, когда идеологическая машина работала на полную мощность, патриотическое воспитание ставилось во главу угла. И у каждого советского человека уже с детства формировался устойчивый образ героя — этакий пример для подражания. Причем, каждое время рождало своих героев. Когда советское время кануло в лету, у молодежи 90-х появились совсем другие герои — порой жестокие, умеющие держать в руках оружие, этакие супермены или, наоборот, инфантильные циники. Так кто герой XXI века? Мы сейчас живем в обществе потребления, поэтому те образы героев, которые, к примеру, были в прошлом столетии, нас особо не интересуют. Правильно это или неправильно − это уже другой вопрос. Однако на сегодня в мире, где правят большей частью материальные ценности, никому особо не интересны, например, передовики производства, потому как сейчас успех не у того, кто много произвел, а кто сумел грамотно реализовать. Мы еще не научились жить не то что будущим, на перспективу, но и настоящим. Жизнь устроена так, что за всё в ней надо бороться и сражаться. И, наверно, почти всю свою жизнь люди боролись, отстаивали свои права и свободы и добивались, наконец, того, о чём мечтали и за что сражались. Самое удивительное, что в современном российском обществе отсутствуют какие-либо общественные идеалы, определяющие нормы общественной жизни. Они замещены культом государства и силы, а теперь также денег и успеха. И если российским гражданам, верящим в эти идеалы, удастся когда-нибудь продвинуть их в общественное сознание, — это будет главная победа российского общества.