Сочинение рассуждение в публицистическом стиле на тему я люблю свою страну

Гость: Гость:

Сочинение. Я люблю свою страну. То березка, то рябина... Помните песенку про родной и любимый край? У каждого из нас есть место, где он родился. Малая родина... И малая родина, и страна Россия в целом, огромная по масштабам, с широкими границами, большими и малыми городами... - все это наша любимая Отчизна. За страну в далекие 1941-1945 годы сражались наши деды и прадеды. Пролилась кровь многих из соотечественников-предков. Люблю свою Россию! И если Родина призовет, не задумываясь ни на миг, стану в ряды ее защитников. Ведь мы, россияне, могучи своим единством и верностью гражданскому долгу. Такими быть нам завещано.