Сочинение рассуждение в публицистическом стиле на тему я люблю свою страну

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Сочинение рассуждение в публицистическом стиле на тему я люблю свою страну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                 Сочинение.             Я люблю свою страну.      То березка, то рябина... Помните песенку про родной и любимый край? У каждого из нас есть место, где он родился. Малая родина... И малая родина, и страна Россия в целом, огромная по масштабам, с широкими границами, большими и малыми городами... - все это наша любимая Отчизна. За страну в далекие 1941-1945 годы сражались наши деды и прадеды. Пролилась кровь многих из соотечественников-предков. Люблю свою Россию! И если Родина призовет, не задумываясь ни на миг, стану в ряды ее защитников. Ведь мы, россияне,  могучи своим единством и верностью гражданскому долгу. Такими быть нам завещано.
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