Сочинение школа будущего 1. здание 2.классы, кабинеты, мебель 3.список предмето?? 4.учителя, внешний вид, подготовка 5.смешное или раздельное обучение 6.кружки 7.столовая 8.форма

Гость: Гость:

Это не за планом, но всё же. В будущем ученики будут мало времени проводить в классах за изучением информации по книжкам. А будет так: биологию они будут изучать на природе в лесах, полях. Каждый вид растений или животных можно будет увидеть вживую, а параллельно будет объясняться теоретический материал о них. Иностранные языки будут изучаться в странах, где на них говорят. Думаю, оценок в школе будущего не будет. Потому что школьники будут не просто заучивать материал и решать одни и те же задачи, а выполнять научные и творческие задания Я думаю, такая школа понравится всем. В ней будет интересно учиться, никого не надо будет заставлять приходить. Никто из учеников не захочет пропускать занятия. Надеюсь, что реальная школа будущего будет еще лучше, чем я себе представляю