Сочинение школа будущего 1. здание 2.классы, кабинеты, мебель 3.список предмето?? 4.учителя, внешний вид, подготовка 5.смешное или раздельное обучение 6.кружки 7.столовая 8.форма
Обществознание
Сочинение школа будущего 1. здание 2.классы, кабинеты, мебель 3.список предмето?? 4.учителя, внешний вид, подготовка 5.смешное или раздельное обучение 6.кружки 7.столовая 8.форма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не за планом, но всё же. В будущем ученики будут мало времени проводить в классах за изучением информации по книжкам. А будет так: биологию они будут изучать на природе в лесах, полях. Каждый вид растений или животных можно будет увидеть вживую, а параллельно будет объясняться теоретический материал о них. Иностранные языки будут изучаться в странах, где на них говорят. Думаю, оценок в школе будущего не будет. Потому что школьники будут не просто заучивать материал и решать одни и те же задачи, а выполнять научные и творческие задания Я думаю, такая школа понравится всем. В ней будет интересно учиться, никого не надо будет заставлять приходить. Никто из учеников не захочет пропускать занятия. Надеюсь, что реальная школа будущего будет еще лучше, чем я себе представляю
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