Сочинение тарас бульба

Гость: Гость:

Свою жизнь герой целиком посвятил служению отчизне: «Тарас был из числа коренных старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава». Когда многие начали перенимать польские обычаи, «он перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне. Тарасу все это было не по сердцу, он любил простую жизнь казаков, считал себя законным защитником православия…» Переполняемый гордостью, везет Бульба двух своих сыновей на Запорожскую Сечь «представить их своим старым, закаленным в битвах товарищам…» Но ожидавшая их там спокойная и разгульная жизнь пришлась не по душе Тарасу. Герой видел, что «Остап и Андрий мало занимались военною школою, Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями». Но Гоголь подчеркивает, что «старый Тарас готовил им другую деятельность, настоящего дела хотел он для сыновей своих и все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было как следует разгуляться рыцарю». Чтобы «расшевелить» казачью вольницу и организовать военный поход, Тарас идет даже на хитрость: созывает «шумное собрание», где избирают нового кошевого и принимают решение о начале новых военных действий. Как отрадно было видеть старому Тарасу, что оба его сына «были в боях одни из первых», с радостью думал он о том, «какие добрые будут их них вояки». «Терпи, казак,- атаманом будешь», - напутствовал Бульба своего младшего сына Андрия. Но «не сошелся пылкий юноша со своим старым отцом». Другая натура оказалась у Андрия. Младший сын Тараса ради любви к красавице-полячке отрекся от отчизны, от друзей-товарищей и даже от отца и перешел на сторону неприятеля. Не ожидал старый казак такого поступка от родного сына, долго не мог поверить и смириться с этим и, наконец, «проклял и день и час, в который породил на позор себе такого сына». Он хотел сам расправиться с предателем и отвел руку другого казака, который во время боя уже настиг Андрия. Трудно передать ту боль и отчаяние, которые испытал Тарас, наставляя ружье на собственного сына. Но не стал он сохранять жизнь Андрию, потому что предательство для Тараса – самый большой грех. Недаром в своей речи по поводу избрания его атаманом Бульба говорит: «Чтобы пришло такое время, когда выходили молодцы один другого лучше, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищество и не выдавали своих…». Старший сын Тараса Остап не запятнал ни своей чести, ни чести отца. Он храбро сражался с превосходящими силами поляков и был пленен в неравном бою. Рискуя жизнью, отец сумел пробраться в Варшаву, чтобы самому узнать о судьбе старшего сына. Здесь и настигла его весть о предстоящей казни запорожцев. Новое тяжелейшее испытание приготовила судьба Тарасу - увидеть казнь собственного сына. Сам автор глубокого сочувствует Бульбе в этой ситуации: «Что чувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце?». Это было величайшее горе и огромная потеря. Но мужественный полковник вынес и эти страдания и сумел утешить Остапа в последнюю минуту его жизни возгласом, что слышит сына. Сам Тарас погиб геройской смертью, указав товарищам путь к спасению. Никакие испытания не смогли ни сломить могучего духа этого героя, ни убить его любви к отчизне и христианской вере. А слова Бульбы о товариществе («нет уз святее товарищества»), о любви русских людей («так любить, как русская душа, всем, чем бог дал, так любить никто не может») показывают, что в образе Тараса Бульбы нашли свое отражение главные качества национального героя. И я думаю, что этот казак навсегда останется живой легендой и образцом настоящего русского человека.