Сочинение " Верность друга нужна и в счастье и в беде "
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Сочинение " Верность друга нужна и в счастье и в беде "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба - это чувство ответственности за товарища. ля каждого школьника очень важно иметь верного друга, потому что школьные друзья навсегда. Это дружба, проверенная временем. Очень часто настоящий друг - это одноклассник. И обычно девочки дружат с девочками, мальчики находят поддержку среди сильной половины класса. Но мне не повезло с лучшей подругой, так как я единственная девочка в классе. Конечно, я дружу с девочками из других классов. Но мне бы хотелось, чтобы верный друг был всегда рядом. Я люблю мечтать об этом. Верный друг - это тот, кто не бросит в беде. Он не спросит лишнего. Этот человек должен понимать тебя и иметь с тобой много общего. Кроме того, верный друг никогда не будет смеяться над твоими ошибками и будет рад за твои достижения. Я надеюсь, что однажды я проснусь со счастливой улыбкой на лице, с нетерпением ожидая очередной встречи с моим другом.
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