Сочинение "Весна, как воздух чист!" На 3 абзаца и с местоимениями

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Сочинение "Весна, как воздух чист!" На 3 абзаца и с местоимениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и закончились суровые морозы, и везде чувствуется дыхание  весны. Все пробуждается новой жизнью, дышит свежестью. Еще лежит небольшой снег, греет теплое солнце, появляются ручейки, и первые подснежники.  И хотя ночью еще небольшие морозы, но весна  берет свое. Птички стали звонче петь, настроение поднимается, когда я просыпаюсь, я смотрю в окно и понимаю как же хорошо, что пришла весна. На улице распускаются почки, цветут первые цветы и атмосфера насыщенна улыбками людей. Ведь весна это пара улыбок. Я люблю наблюдать весной за природой. Смотреть как просыпается, сонное царство.  Весной я подкармливаю птиц, строю кормушки. И смотрю как  птицы рады тому, что  я их накормила, они будто мне говорят "Спасибо тебе за это!" И на душе цветет весна..
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