Сочинение вот такая моя мама
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Сочинение вот такая моя мама
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть моя любимая мама ,она очень трудолюбивая ,и добрая. Я очень её люблю она мне во всём помогает,и я ей помогаю иногда по дому.Она работает на очень трудной работе и она очень трудится и зарабатывает деньги.И даже когда она меня иногда ругает за проделки я понимаю что она во всём права.Моя МАМА такая добрая, ласковая,трудолюбивая,любимая , и самая ЛУЧШАЯ.
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