Сочинение вот такая моя мама

Гость: Гость:

У меня есть моя любимая мама ,она очень трудолюбивая ,и добрая. Я очень её люблю она мне во всём помогает,и я ей помогаю иногда по дому.Она работает на очень трудной работе и она очень трудится и зарабатывает деньги.И даже когда она меня иногда ругает за проделки я понимаю что она во всём права.Моя МАМА такая добрая, ласковая,трудолюбивая,любимая , и самая ЛУЧШАЯ.