Сочинения на тему: как я понимаю золотое правило этики. Пожалуйста помогите!

Гость: Гость:

Этика - это основа нашего характера. Она формирует из человека - личность. Вот посмотри на того - интеллигентный, а вон тот невежда. А потом и думай у кого из них ума больше. Если человек знает основные правила этики, то ему и по жизни идти будет легко.