Сочинения на тему: как я понимаю золотое правило этики. Пожалуйста помогите!

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Сочинения на тему: как я понимаю золотое правило этики. Пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Этика - это основа нашего характера. Она формирует из человека - личность. Вот посмотри на того - интеллигентный, а вон тот невежда. А потом и думай у кого из них ума больше. Если человек знает основные правила этики, то ему и по жизни идти будет легко.
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