Сочиненик та тему описание действий

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Сочиненик та тему описание действий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек выполняет какие-либо действия в жизни.  Мы спим , чтобы восстановить силы. Едим  , чтобы удалить чувство голода . Ходим в школу и там учимся , чтобы получать знания и в будущем их использовать. Делаем домашнее задание , чтобы закрепить материал пройденный в школе. Мы читаем , чтобы узнать что-то новое для нас. Каждое действие в нашей жизни имеет своё значение и для каждого это разные значения для кого-то ходить в школу это не получать новые знания , а просто место куда их отправляют родители. Поэтому задумайтесь правильно вы думаете о совершённых вами действиях.
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