Сочини сказку. Назови все слова из сказки в который есть буква А

Гость: Гость:

Во дворе частного дома дружно жили большая рыжая собака Полкан,пушистая серая кошка Фрося и ее двухмесячные котята-серый Пушок и черно-белая Лапуся. Полкан был добрый пес ,котят не обижал,и они думали,что и другие собаки добрые.Однажды они решили уйти со двора и посмотреть новые места.Пролезли котята под забором и побежали по улице.Шли дети и погладили их.Ехал велосипедист,но не задел их. Вдруг показалась на дороге лохматая черная собака и залаяла на котят.Они не испугались и подбежали еще ближе.Собака оскалила зубы и зарычала.Котята быстро помчались домой. Мама-кошка успокоила их,вылизала шерстку и велела им больше не уходить со двора. (слов с буквой "а"очень много: чАстный,собАкА,ПолкАн,большАя,рыжАя,серАя,пушистАя,котятА,ЛАпуся, обижАл,думАли,однАжды,со дворА,местА,зАбором,побежАли,поглАдили,ехАл,покАзАлАсь,лохмАтАя,чернАя,зАлАялА,не испугАлись,оскАлилА,зАрычАлА,помчАлись,мАмА,кошкА,успокоилА, вылизАлА,велелА.