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Решите уравнение 49-3×=34
Математика
Решите уравнение 49-3×=34
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49-3x=34 -3x=34-49 -3x=-15 x=-15:(-3) x=5
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