Прочитайте постолицы. 1.Вместе тесно, а врозь скучно. 2. Дождик вымочит,а солнышко в??сушит. 3. Ученье-свет, а неученье-тьма. 4. Умел взять, умей и о дать. 5. На смелого собака дает, а трусливого кусает. Найдите в пословицах сл...

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Прочитайте постолицы. 1.Вместе тесно, а врозь скучно. 2. Дождик вымочит,а солнышко в??сушит. 3. Ученье-свет, а неученье-тьма. 4. Умел взять, умей и о дать. 5. На смелого собака дает, а трусливого кусает. Найдите в пословицах слова, противоположные по значению (антонимы). Объясните, как вы понимаете их значение. Спишите любые две пословицы, подчеркнет в них антонимы. Выберите любую пословицу и скажите, В каких случаях её употребляют в речи.

Автор: Гость