Надо составить 5. Сложных предложений из 3 простых предложений!
Русский язык
Надо составить 5. Сложных предложений из 3 простых предложений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные - В зоомагазин утром пришёл мальчик и принёс туда щенка он был напуганный,взъерошенный. дальше похожие с чередованием существительных а простые там основы предложения только
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Прочитайте постолицы. 1.Вместе тесно, а врозь скучно. 2. Дождик вымочит,а солнышко в??сушит. 3. Ученье-свет, а неученье-тьма. 4. Умел взять, умей и...
Математика
Разложить число a на 4 такие части, что, если первую сложить с n, из второй вычесть n, ??ретью умножить на n и четвертую разделить на n, то все чет...
География