Определить объем информации в сообщении Смоленск город-герой
Информатика
Определить объем информации в сообщении Смоленск город-герой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152 бита так как 1 символ =1 байт а 1 байт=8 бит 19*8=152 бита.
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