Определить объем информации в сообщении Смоленск город-герой

Информатика
Определить объем информации в сообщении Смоленск город-герой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152 бита так как 1 символ =1 байт а 1 байт=8 бит 19*8=152 бита.

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