Сочинить легенду о дереве, которая заканчивается словами "С тех пор люди почитают и охраняют деревья...."

Гость: Гость:

Несколько веков назад жил в их селе плотник Иван. Однажды пошел он в лес собирать ягоды и грибы. Он зашел далеко и заблудился. Вдруг из-за кустов на него напал волк. Он очень сильно ранил Ивана. Иван раненый пытался выбраться из леса, но упал и потерял сознание. А упал он под березкой. Лежит, раны кровоточат. Стало жалко березке молодого парня. Ведь у него дома осталась жена и маленькие ребятишки. Да и сам он был человек очень хороший. И стала березка плакать и поливать своими целебными слезами раны Ивана. И стали заживать его раны. Пришел Иван в сознание, попил из березки чудесного сока, восстановились его силы. Поблагодарил он свою спасительницу и пообещал ей, что расскажет всем об этом чудесном исцелении. И сказал, что каждый год будет сажать березку. Так возле их села появилась огромная березовая роща. С тех пор люди почитают и охранят деревья.