В первый день туристы прошли 2/5 намеченого маршрута , а во второй день оставшиеся 15 км . какова длинна маршрута
Математика
В первый день туристы прошли 2/5 намеченого маршрута , а во второй день оставшиеся 15 км . какова длинна маршрута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь путь принимаем за 11)1-2/5=5/5-2/5=3/5 - оставшаяся часть пути, т.е.15 км2)15•5:3=25 (км) - длина всего путиОтвет:25км
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