В первый день туристы прошли 2/5 намеченого маршрута , а во второй день оставшиеся 15 км . какова длинна маршрута

Математика

В первый день туристы прошли 2/5 намеченого маршрута , а во второй день оставшиеся 15 км . какова длинна маршрута

Автор: Гость