Какое листорасположение у одуванчика лекарственного

Биология
Какое листорасположение у одуванчика лекарственного
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Гость:
Очередное ------------- пишу это потому, что ответ короткий
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