20 баллов Решил задачу арифметически! Отправившись в похож через некоторое врем?? сделали привал,а потом прошли ещё 10 км, и оказалось что им осталось пройти в 3 раза больше чем уже пройдено. На каком расстоянии был сделан пр...

Математика

20 баллов Решил задачу арифметически! Отправившись в похож через некоторое врем?? сделали привал,а потом прошли ещё 10 км, и оказалось что им осталось пройти в 3 раза больше чем уже пройдено. На каком расстоянии был сделан привал?

Автор: Гость