20 баллов Решил задачу арифметически! Отправившись в похож через некоторое врем?? сделали привал,а потом прошли ещё 10 км, и оказалось что им осталось пройти в 3 раза больше чем уже пройдено. На каком расстоянии был сделан пр...
Математика
20 баллов Решил задачу арифметически! Отправившись в похож через некоторое врем?? сделали привал,а потом прошли ещё 10 км, и оказалось что им осталось пройти в 3 раза больше чем уже пройдено. На каком расстоянии был сделан привал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До привала прошли х км. До момента проверки, сколько осталось пройти, прошли (х+10) км. Тогда, осталось пройти: 3*(х+10). Весь путь: 4*(х+10). Не имея пути, задачу не решить ..
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