Чем питаются летучие мыши?

Биология
Чем питаются летучие мыши?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летучие мыши питаются насекомыми
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