Сүт ағаштары қайда өседі
Қазақ тiлi
Сүт ағаштары қайда өседі
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Гость:
Сүт ағашы-Орталық және Оңтүстік Африка елдерінде өседі.Сүт ағаш аталу себебі-оның бұтағын сындырса сүт сияқты аұ шырын шығады.Ол шырын улы емес,өте тәтті.Жергілікті халық ағаштың бұтағын кесііп,астына ыдыс қойып,осы шырынмен қоректенеді.
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