Учительница попросила к слову "море" подобрать однокоренные слова.Прочитай,скажи,кого ты поддерживаешь,и закончи вывод.Костя:Матрос.Он плавает в море.Настя:Матрос плавает в море.Но слово матрос не обьяснишь словом море.Значит у...
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Учительница попросила к слову "море" подобрать однокоренные слова.Прочитай,скажи,кого ты поддерживаешь,и закончи вывод.Костя:Матрос.Он плавает в море.Настя:Матрос плавает в море.Но слово матрос не обьяснишь словом море.Значит у этих слов нет общего значения.Нет у них и общей части.Эти слова..... .Письменно выполни задание,которое получили ребята.Выделяй в словах корень.Помогите пожалуйста выполнить задание.Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти слова не являются однокоренными. Море-морской, моряк, приморье
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