Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии 55; 51;... помогите
Алгебра
Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии 55; 51;... помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55,51,47,43,39,35,31,27,23,19,15,11,7,3 55+3=58,51+7=58,47+11=58,43+15=58,39+19=58,35+23=58,31+27=58 58.7=406 ----- ili a1=55, a14=3 s14=14/2.(a1+a14), s14=7.(55+3)=7.58=406 ------ d=-4, an=a1+(n-1).d i eto nado bolše nulja. 55+(n-1)(-4) bolše čem 0 55-4n+4=59-4n bolše čem 0, 4n menše čem 59, poclednij člen progresii imeet n=14 a14=a1+13d=55-13.4=55-52=3
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