Найдите объём куба со стороной 21 см
Математика
Найдите объём куба со стороной 21 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем= сторону возвести в куб=21*21*21=9261
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