С помощью плоского зеркала надо осветить дно глубокого колодца. Солнечные лучи составоляют с поверхностью Земли угол 30°.Под каким углом к вертикали надо расположить плоское зеркало для освещения колодца?

Физика

С помощью плоского зеркала надо осветить дно глубокого колодца. Солнечные лучи составоляют с поверхностью Земли угол 30°.Под каким углом к вертикали надо расположить плоское зеркало для освещения колодца?

Автор: Гость