С помощью плоского зеркала надо осветить дно глубокого колодца. Солнечные лучи составоляют с поверхностью Земли угол 30°.Под каким углом к вертикали надо расположить плоское зеркало для освещения колодца?

Физика
С помощью плоского зеркала надо осветить дно глубокого колодца. Солнечные лучи составоляют с поверхностью Земли угол 30°.Под каким углом к вертикали надо расположить плоское зеркало для освещения колодца?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 градусов должно получиться
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