(3a-2b)(3a+2b)-(3a-4b)^2+20b^2
Алгебра
(3a-2b)(3a+2b)-(3a-4b)^2+20b^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3a-2b)(3a+2b)-(3a-4b)ˇ2 + 20bˇ2=9aˇ2-4bˇ2-9aˇ2+24ab-16bˇ2+20bˇ2= =24ab
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