Какое изменение свойств элементов наблюдается при увеличении их атомной массы
Химия
Какое изменение свойств элементов наблюдается при увеличении их атомной массы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойства всех химических элементов при увеличении атомной массы изменяются периодически.Периодическое изменение свойств элементов представлено в периодической таблице.
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