Частота звука рояля диапазон от 90 до 9000гц.В воздухе какой диапазон волны звука?

Физика
Частота звука рояля диапазон от 90 до 9000гц.В воздухе какой диапазон волны звука?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Пусть частота - ν Гц, V м/с- скорость звука в воздухе ν₁ = 90 Гц v₂ = 9000 Гц Найти: λ₁ = ? λ₂ =? Решение: V = 331 м/с λ = VТ     Т = 1/v λ =V/v λ₁= V/v₁,          λ₁ = 331 м/с / 90 Гц ≈ 3,7 м λ₂=V/v₂,           λ ₂ = 331 м/с / 9000 Гц  ≈ 3,7×10⁻²м = 0,037 м Диапазон длин волн  от 37 см до 3,7 м
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