Частота звука рояля диапазон от 90 до 9000гц.В воздухе какой диапазон волны звука?

Гость: Гость:

Дано: Пусть частота - ν Гц, V м/с- скорость звука в воздухе ν₁ = 90 Гц v₂ = 9000 Гц Найти: λ₁ = ? λ₂ =? Решение: V = 331 м/с λ = VТ Т = 1/v λ =V/v λ₁= V/v₁, λ₁ = 331 м/с / 90 Гц ≈ 3,7 м λ₂=V/v₂, λ ₂ = 331 м/с / 9000 Гц ≈ 3,7×10⁻²м = 0,037 м Диапазон длин волн от 37 см до 3,7 м