НЕБОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ НА ПЛАНЕТУ МАРС
Литература
НЕБОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ НА ПЛАНЕТУ МАРС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я со своими друзьями решили слетать на планету Марс. Мы надели скафандры, сели в наш корабль и полетели. Вот мы оказались в открытом космосе. Вокруг нас летали кометы, и ярко светили звёзды. Вскоре мы долетели до планеты Марс. Первой ступила на Марс я. Затем мои друзья. Я осмотрела вокруг и увидела, что на этой планете множество кратеров и очень низкая температура. Опять мы сели в наш корабль и полетели домой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в "Сборнике пословиц и поговорок" 10 пословиц и поговорок, в которых был бы ??лагол или глаголы во 2-м лице и единственного числа. Запишите...
Математика
Три друга-дмитрий владимир и евгений приобреди два билета на концерт .сколько сущ??ствует различных способов посещения концерта для трех друзей
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложений: 1)Весь корм здесь был уже уничтожен,и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от ст...