Три друга-дмитрий владимир и евгений приобреди два билета на концерт .сколько сущ??ствует различных способов посещения концерта для трех друзей

Математика

Три друга-дмитрий владимир и евгений приобреди два билета на концерт .сколько сущ??ствует различных способов посещения концерта для трех друзей

Автор: Гость