Три друга-дмитрий владимир и евгений приобреди два билета на концерт .сколько сущ??ствует различных способов посещения концерта для трех друзей
Математика
Три друга-дмитрий владимир и евгений приобреди два билета на концерт .сколько сущ??ствует различных способов посещения концерта для трех друзей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дмитрий и владимир дмитрий и евгений владимир евгений
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