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Cos(-210°)=? Помогитеееее плз
Алгебра
Cos(-210°)=? Помогитеееее плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos (-210°)=cos150°=-cos30°=-(3^0.5)/2 *3^0.5 - это корень из 3
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