Парода каких птиц названа фараоном?Имя.

Гость: Гость:

Порода перепелов названа "Фараон"-эта порода мясного направления продуктивности.Выведена эта порода в Америке ,селекционером Маршем А,а в Россию попала из Польши. Птицы очень быстро набирают вес.Весят от 150-210 грамм,а самки до 380 граммов.Недостатки-их оперение,оно портит вид тушки.Едят кукурузу,овес,ячмень,крапиву,шпинат,салат,капусту,травяную муку,морковку. Большой их минус-они неопрятно выглядят.