Парода каких птиц названа фараоном?Имя.
Биология
Парода каких птиц названа фараоном?Имя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порода перепелов названа "Фараон"-эта порода мясного направления продуктивности.Выведена эта порода в Америке ,селекционером Маршем А,а в Россию попала из Польши. Птицы очень быстро набирают вес.Весят от 150-210 грамм,а самки до 380 граммов.Недостатки-их оперение,оно портит вид тушки.Едят кукурузу,овес,ячмень,крапиву,шпинат,салат,капусту,травяную муку,морковку. Большой их минус-они неопрятно выглядят.
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