Помогите пожалуйста написать сочинение по картине Левитана "март"
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Помогите пожалуйста написать сочинение по картине Левитана "март"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине Левитана "Март" изображено весьма противоречивое время. Март в представлении художника - это время встречи весны и зимы. Они сражаются за господство над землей, над людьми, но весна неизменно побеждает. Победу весны знаменуют редкие проталины, которые идут от дома к дороге. Они постепенно расширяются - и резко упираются в глубокие сугробы. Эти сугробы под деревьями еще не решаются таять, а селяне еще не торопятся перебираться в телеги. Однако ставни на окнах уже открыты, двери - настежь. Эти приметы говорят о приближении тепла, о наступлении настоящей весны. Главным символом победы весны над зимой можно считать скворечник. Этот домик скоро обретет своих хозяев, а это значит, что приходит тепло. Картина дышит радостью, ожиданием перемен. Чтобы передать всю неповторимость этой пограничной поры Левитан использует светлые тона. Даже дорога не грязная, темная, как осенью, а светлая и жизнерадостная. Дополняет всю картину светлое, чистое небо, которое улыбается всему живому. В целом, картина Левитана "Март" - это настоящий гимн обновлению и жизни. Стоит только взглянуть на эту картину - и настроение сразу поднимается. Хочется верить, что в жизни будет не меньше положительных и жизнеутверждающих моментов.
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