Митя подсчитал что цена компьютерной мышки составляет 85% его денег,а цена коврика для мышки - 20% его денег.И если бабушка даёт ему ещё 6 рублей,то он сможет купить обе вещи.Сколько стоит мышка и сколько стоит коврик?

Гость: Гость:

Пусть денег у Мити было х, тогда мышка стоила 0.95х, а коврик 0.15х.По условию, если к кол-ву денег Мити прибавить 12руб, то можно будет купить и то и другое. Можно состав и решить уравнение Состав.урав.0.95х+0.15х=х+121.1х=х+121.1х-х=120.1х=12х=12:0.1х=120(руб) - у него денег всего120*0.95=114(руб) - стоит коврик120*0.15=18(руб) - стоит коврикОтвет:114 руб, 18 руб.