Какой отдел головного мозга птицы отвечает за рефлексы

Биология
Какой отдел головного мозга птицы отвечает за рефлексы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга, содержит ядра, управляющие вегетативными функциями организма (дыханием, работой сердца, пищеварением) . В его ядрах расположены центры пищеварительных рефлексов (слюноотделения, глотания, отделения желудочного или поджелудочного сока) , защитных рефлексов (кашля, рвоты, чихания) , центры дыхания и сердечной деятельности, сосудодвигательный центр.
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