Строитель выложил до обеда 460 кирпичей, а после обеда - на 40 кирпичей больше. Сколько кирпичей выложил строитель за 1 день? Сколько кирпичей он выложил за 1 час, если работал по 8 часов вдень?
Математика
Строитель выложил до обеда 460 кирпичей, а после обеда - на 40 кирпичей больше. Сколько кирпичей выложил строитель за 1 день? Сколько кирпичей он выложил за 1 час, если работал по 8 часов вдень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 460 + 40 = 500 кирпичей выложил строитель после обеда; 2) 460 + 500 = 960 кирпичей он выложил за 1 день; 3) 960 : 8 = 120 кирпичей в час - производительность строителя. Ответ: 1) 960 кирпичей за 1 день; 2) 120 кирпичей за 1 час.
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