Строитель выложил до обеда 460 кирпичей, а после обеда - на 40 кирпичей больше. Сколько кирпичей выложил строитель за 1 день? Сколько кирпичей он выложил за 1 час, если работал по 8 часов вдень?

Математика

Строитель выложил до обеда 460 кирпичей, а после обеда - на 40 кирпичей больше. Сколько кирпичей выложил строитель за 1 день? Сколько кирпичей он выложил за 1 час, если работал по 8 часов вдень?

Автор: Гость