В2. Установите соответствие между формулой гомологического ряда и названием веще??тва, принадлежащему к нему : Формула гомологического ряда 1)СnH2n+2 2)CnH2n 3)CnH2n-2 Название вещества А)Ацетилен Б)пропен В)гексан В3....
Химия
В2. Установите соответствие между формулой гомологического ряда и названием веще??тва, принадлежащему к нему : Формула гомологического ряда 1)СnH2n+2 2)CnH2n 3)CnH2n-2 Название вещества А)Ацетилен Б)пропен В)гексан В3. Установите соответствие между названием соединения и формулой его гомолога: А)2-метилбутан Б)этелен В)пропин 1)пропилен 2)пропан 3)ацетилен
Ответ(ы) на вопрос:
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1 - в 2 - б 3 - а В3. а - 2 б - 1 в - 3
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