Сделать синтаксический разбор предложений: 1)Весь корм здесь был уже уничтожен,и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от стоянки,в густых зарослях кустарников,в ложбинах с сочной травой. 2)Богатый аул,не...

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Сделать синтаксический разбор предложений: 1)Весь корм здесь был уже уничтожен,и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от стоянки,в густых зарослях кустарников,в ложбинах с сочной травой. 2)Богатый аул,не обращая внимания на холод,все еще не откочевывал с осеннего пастбища. 3)Около юрт не было видно даже и собак:они разбрелись по степи,охотясь за полевыми мышами.

Автор: Гость