Сделать синтаксический разбор предложений: 1)Весь корм здесь был уже уничтожен,и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от стоянки,в густых зарослях кустарников,в ложбинах с сочной травой. 2)Богатый аул,не...
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Сделать синтаксический разбор предложений: 1)Весь корм здесь был уже уничтожен,и многочисленные табуны и стада Такежана нынче паслись вдали от стоянки,в густых зарослях кустарников,в ложбинах с сочной травой. 2)Богатый аул,не обращая внимания на холод,все еще не откочевывал с осеннего пастбища. 3)Около юрт не было видно даже и собак:они разбрелись по степи,охотясь за полевыми мышами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (Повествовательное, невосклицательное, сложносочинённое: 1. двусоставное, распространённое; 2. двусоставное, распространённое, осложнено однородными подлежащими (табуны и стада) и обособленными уточнениями (в густых зарослях кустарников и в ложбинах с сочной травой)) 2. (Повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, осложнено деепричастным оборотом (не обращая внимания на холод)) 3. (Повествовательное, невосклицательное, сложное бессоюзное: 1. односоставное, распространённое; 2. двусоставное, распространённое, осложнено деепричастным оборотом)
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