Хватит ли 20м 50 см ткани, чтобы сшить шторы на 4 окна, если на каждое окно расходуют две полосы длиной 2м 50 см

Математика

Хватит ли 20м 50 см ткани, чтобы сшить шторы на 4 окна, если на каждое окно расходуют две полосы длиной 2м 50 см

Автор: Гость