Хватит ли 20м 50 см ткани, чтобы сшить шторы на 4 окна, если на каждое окно расходуют две полосы длиной 2м 50 см
Математика
Хватит ли 20м 50 см ткани, чтобы сшить шторы на 4 окна, если на каждое окно расходуют две полосы длиной 2м 50 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м 50см*4=1000см = 10м Ответ:Хватит потому что надо 6 метров всего, а у вас 20м 50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Произведение двух положительных чисел равно 128. Найдите эти числа, если интересно, что одно из них на 8 больше другого.
Русский язык