Решите реакции. Прошу 1) CuSO4+Ba(NO3)2= 2)CaCl2+K2CO3= 3) HCL+YiOH= Прошу помогите
Химия
Решите реакции. Прошу 1) CuSO4+Ba(NO3)2= 2)CaCl2+K2CO3= 3) HCL+YiOH= Прошу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2+CuSO4 -> BaSO4 + Cu( NO3)2 CaCl2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KCl Yi - такого элемента вроде нет. там либо YOH, либо IOH вы уж определитесь
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