Найдите в "сборнике пословиц и поговорок"10 пословиц и поговорок , в которых был бы ??лагол или глаголы во 2 лице единственного числа . Запишите эти пословицы и поговорки. Выделите личные окончания глаголов. По какой пословице...
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Найдите в "сборнике пословиц и поговорок"10 пословиц и поговорок , в которых был бы ??лагол или глаголы во 2 лице единственного числа . Запишите эти пословицы и поговорки. Выделите личные окончания глаголов. По какой пословице можно составить рассказ?Выберите такую пословицу или поговорку и составь рассказ. запишите его . Можете нарисовать к рассказу иллюстрацию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Без труда не вынешь рыбку из пруда (ешь) 2. Близок локоть, да не укусишь (ишь) 3. Выше головы не прыгнешь (ешь) 4. Тише едешь, дальше будешь (ешь, ешь) 5. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь (ишь, ешь) 6. Из песни слова не выкинешь (ешь) 7. Кашу маслом не испортишь (ишь) 8. Лбом стены не прошибешь (ешь) 9. Любовь не картошка - не выбросишь в окошко (ишь) 10. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (ешь)
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