Как характеризует Софью,Митрофана,и госпожу Простакову их слова и поступки в финале пьесы Фонвизина Недоросль

Литература
Как характеризует Софью,Митрофана,и госпожу Простакову их слова и поступки в финале пьесы Фонвизина Недоросль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Софья умная.достоиная девушка.митрофан неблагодарный сын,глупый,ленивый,необразованный,слабовольный,трусливый.Простакова несчастная мать,соенравная,наглая,необразованная,простолюдинка.
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