Как характеризует Софью,Митрофана,и госпожу Простакову их слова и поступки в финале пьесы Фонвизина Недоросль

Литература

Как характеризует Софью,Митрофана,и госпожу Простакову их слова и поступки в финале пьесы Фонвизина Недоросль

Автор: Гость