Образуйте от данных ниже глаголов и напишите действительные причастия прошедшег?? времени; выделите суффиксы. Выдержать, обнаружить, расклеить, посеять, зависеть, выкосить, сгладить, увидеть, обидеть, выстроить, надеяться, обе...
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Образуйте от данных ниже глаголов и напишите действительные причастия прошедшег?? времени; выделите суффиксы. Выдержать, обнаружить, расклеить, посеять, зависеть, выкосить, сгладить, увидеть, обидеть, выстроить, надеяться, обезуметь, образумиться, состариться, ворочаться, запрячь (запряг), привлечь (привлёк),отпереть (отпер), промокнуть (промок), разгрести (разгрёб), привести (приведу), подмести (подмету).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выдержать-выдержавший(суффикс-вш), обнаружить-обнаруживший(суффикс-вш), расклеить-расклеивший(суффикс-вш), посеять-посеявший(суффикс-вш), зависеть-зависевший(суффикс-вш), выкосить-выкосивший(суффикс-вш), сгладить-сгладивший(суффикс-вш), увидеть-увидевший(суффикс-вш), обидеть-обидевший(суффикс-вш), выстроить-выстроивший(суффикс-вш), надеяться-надеявшийся(суффикс-вш), обезуметь-обезумевший(суффикс-вш), образумиться-образумившийся(суффикс-вш), состариться-состарившийся(суффикс-вш), ворочаться-ворочавшийся(суффикс-вш), запрячь (запряг)-запрягший(суффикс-ш), привлечь (привлёк)-привлекший(суффикс-ш),отпереть (отпер)-отперший(суффикс-ш), промокнуть (промок)-промокший(суффикс-ш), разгрести (разгрёб)-разгребавший(суффикс-вш), привести (приведу)-приведший(суффикс-ш), подмести (подмету)-подметавший(суффикс-вш).
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