Образуйте от данных ниже глаголов и напишите действительные причастия прошедшег?? времени; выделите суффиксы. Выдержать, обнаружить, расклеить, посеять, зависеть, выкосить, сгладить, увидеть, обидеть, выстроить, надеяться, обе...

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Образуйте от данных ниже глаголов и напишите действительные причастия прошедшег?? времени; выделите суффиксы. Выдержать, обнаружить, расклеить, посеять, зависеть, выкосить, сгладить, увидеть, обидеть, выстроить, надеяться, обезуметь, образумиться, состариться, ворочаться, запрячь (запряг), привлечь (привлёк),отпереть (отпер), промокнуть (промок), разгрести (разгрёб), привести (приведу), подмести (подмету).

Автор: Гость