Образуйте от данных ниже глаголов и напишите действительные причастия прошедшег?? времени; выделите суффиксы. Выдержать, обнаружить, расклеить, посеять, зависеть, выкосить, сгладить, увидеть, обидеть, выстроить, надеяться, обе...

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Образуйте от данных ниже глаголов и напишите действительные причастия прошедшег?? времени; выделите суффиксы. Выдержать, обнаружить, расклеить, посеять, зависеть, выкосить, сгладить, увидеть, обидеть, выстроить, надеяться, обезуметь, образумиться, состариться, ворочаться, запрячь (запряг), привлечь (привлёк),отпереть (отпер), промокнуть (промок), разгрести (разгрёб), привести (приведу), подмести (подмету).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выдержать-выдержавший(суффикс-вш), обнаружить-обнаруживший(суффикс-вш), расклеить-расклеивший(суффикс-вш), посеять-посеявший(суффикс-вш), зависеть-зависевший(суффикс-вш), выкосить-выкосивший(суффикс-вш), сгладить-сгладивший(суффикс-вш), увидеть-увидевший(суффикс-вш), обидеть-обидевший(суффикс-вш), выстроить-выстроивший(суффикс-вш), надеяться-надеявшийся(суффикс-вш), обезуметь-обезумевший(суффикс-вш), образумиться-образумившийся(суффикс-вш), состариться-состарившийся(суффикс-вш), ворочаться-ворочавшийся(суффикс-вш), запрячь (запряг)-запрягший(суффикс-ш), привлечь (привлёк)-привлекший(суффикс-ш),отпереть (отпер)-отперший(суффикс-ш), промокнуть (промок)-промокший(суффикс-ш), разгрести (разгрёб)-разгребавший(суффикс-вш), привести (приведу)-приведший(суффикс-ш), подмести (подмету)-подметавший(суффикс-вш).
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