Над чем заставляет смеяться Зощенко в своих рассказах? Пожалуйста помогите!
Литература
Над чем заставляет смеяться Зощенко в своих рассказах? Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над человеческими пороками также как чехов,гоголь.
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