Закончите поговорки срочно пожалуйста

Гость: Гость:

Дождик вымочит (2 спр.), а солнышко высуш ит (2 спр.). Упустишь (2 спр.) минуту, потеря ешь (1 спр.) час. Месяц светит (2 спр.), но не греет (1 спр.) Не разгрызёшь (1 спр.) ореха, не съ ешь (1 спр.) ядра. Поспешишь (2 спр.) - людей насмеш ишь (2 спр.). Кто вчера солгал, тому завтра не поверят (1 спр.). Антонимы в предложениях: вымочит, высушит.