У меня нет любимой телепрограммы. но есть передача которую я часто смотрю она называется Ералаш. Мне она нравится тем что там шутят и показывают жизненые или фантастические ситуации. Я смотрю ее с бабушкой потому что она ей оче...

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У меня нет любимой телепрограммы. но есть передача которую я часто смотрю она называется Ералаш. Мне она нравится тем что там шутят и показывают жизненые или фантастические ситуации. Я смотрю ее с бабушкой потому что она ей очень нравится. помогите пожайлуста перевести на казахский.

Автор: Гость