У меня нет любимой телепрограммы. но есть передача которую я часто смотрю она называется Ералаш. Мне она нравится тем что там шутят и показывают жизненые или фантастические ситуации. Я смотрю ее с бабушкой потому что она ей оче...

Қазақ тiлi
У меня нет любимой телепрограммы. но есть передача которую я часто смотрю она называется Ералаш. Мне она нравится тем что там шутят и показывают жизненые или фантастические ситуации. Я смотрю ее с бабушкой потому что она ей очень нравится. помогите пожайлуста перевести на казахский.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің жақсы көретін телебағдарламам жоқ.Бірақ "Ералаш" бағдарламасын жиі көремін.Ол маған ұнайды өйткені, бағдарламады өмірлік жəне фантастикалық жағдайларды келтіріп əзілдейді.Мен оны əжеммен бірге көремін,өйткені оған да өте қатты ұнайды.
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