Решите и как МОЖНО побыстрее пожалуйста. аргинская 4 класс часть 2 номер 406с каринк??й желательно

Математика

Решите и как МОЖНО побыстрее пожалуйста. аргинская 4 класс часть 2 номер 406с каринк??й желательно

Автор: Гость