Решите и как МОЖНО побыстрее пожалуйста. аргинская 4 класс часть 2 номер 406с каринк??й желательно
Математика
Решите и как МОЖНО побыстрее пожалуйста. аргинская 4 класс часть 2 номер 406с каринк??й желательно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день: V=70÷7=10 км/ч 2 день: V=60÷5=12 км/ч 3 день: V=48÷6=8 км/ч 70+60+48=
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