Помогите с английским. Составте 3 предложения отрицательных,утвердительных и воп??осительных.

Английский язык
Помогите с английским. Составте 3 предложения отрицательных,утвердительных и воп??осительных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I don't go to gym I didn't go to school yesterday She doesn't cook at all I go to gym I went to school yesterday She cooks every day Do you go to gym? Did you go to school yesterday? Does she cook?
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