!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!! а) Два парохода вышли одновременно от одной пристани в одном и том же направлении. Через 20 минут расстояние между ними было 3 км. Найдите скорость второго теплохода, если скорость первого меньше ск...

Математика

!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!! а) Два парохода вышли одновременно от одной пристани в одном и том же направлении. Через 20 минут расстояние между ними было 3 км. Найдите скорость второго теплохода, если скорость первого меньше скорости второго и равняется 250 м/ мин?

Автор: Гость