!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!! а) Два парохода вышли одновременно от одной пристани в одном и том же направлении. Через 20 минут расстояние между ними было 3 км. Найдите скорость второго теплохода, если скорость первого меньше ск...
Математика
!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!! а) Два парохода вышли одновременно от одной пристани в одном и том же направлении. Через 20 минут расстояние между ними было 3 км. Найдите скорость второго теплохода, если скорость первого меньше скорости второго и равняется 250 м/ мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как она равна 310 м/мин 20х3=60 60+250=310
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