Как нужно изменить объем данной массы газа для того,чтобы при постоянной температуре его давление уменьшилось в 4 раза?
Физика
Как нужно изменить объем данной массы газа для того,чтобы при постоянной температуре его давление уменьшилось в 4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединённый газовый закон: PV/T = const Если температура неизменна, то PV= const. Значит, чтобы произведение PV осталось постоянным. а давление уменьшилось в 4 раза, нужно в 4 раза увеличить объём.
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